Karrigan может присоединиться к составу Team Falcons в CS 2 — слух

Капитан FaZe Clan Финн karrigan Андерсен может перейти в Team Falcons, об этом рассказал инсайдер Себастьян KRL Перес.

По словам Переса, Андерсен присоединится к «соколам» до IEM Cologne Major 2026, который стартует 2 июня. Кого может заменить киберспортсмен, пока неизвестно — в сети предположили, что karrigan займёт место Дамьяна kyxsan Стоилковски.

Возможный состав Team Falcons в CS 2:

  • Илья m0NESY Осипов;
  • Максим kyousuke Лукин;
  • Никола NiKo Ковач;
  • Рене TeSeS Мадсен;
  • Финн karrigan Андерсен;
  • Дэнни zonic Соренсен (тренер).

Сама FaZe Clan впервые в истории клуба пропустит мэйджор в Counter-Strike 2 после неудачной первой половины 2026 года.

