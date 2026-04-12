Karrigan покинет FaZe Clan в CS 2 — инсайдер

Инсайдер Владислав harumi Радвилович рассказал о будущем Финна karrigan Андерсена в составе FaZe Clan по Counter-Strike 2.

Как написал harumi, Андерсен точно покинет организацию, к которой он присоединился в 2021 году. Но карьеру киберспортсмен заканчивать не собирается

Он точно покидает FaZe. Он точно не заканчивает карьеру.

12 апреля появилась информация, что karrigan присоединится к Team Falcons и выступит на IEM Cologne Major 2026. Вскоре информацию подтвердило издание HLTV, отметив, что Андерсен заменит Дамьяна kyxsan Стоилковски.

Возможный состав Team Falcons в CS 2:

Илья m0NESY Осипов;

Максим kyousuke Лукин;

Никола NiKo Ковач;

Рене TeSeS Мадсен;

Финн karrigan Андерсен;

Дэнни zonic Соренсен (тренер).