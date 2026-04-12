Karrigan покинет FaZe Clan в CS 2 — инсайдер
Инсайдер Владислав harumi Радвилович рассказал о будущем Финна karrigan Андерсена в составе FaZe Clan по Counter-Strike 2.
Как написал harumi, Андерсен точно покинет организацию, к которой он присоединился в 2021 году. Но карьеру киберспортсмен заканчивать не собирается
Он точно покидает FaZe. Он точно не заканчивает карьеру.
12 апреля появилась информация, что karrigan присоединится к Team Falcons и выступит на IEM Cologne Major 2026. Вскоре информацию подтвердило издание HLTV, отметив, что Андерсен заменит Дамьяна kyxsan Стоилковски.
Возможный состав Team Falcons в CS 2:
- Илья m0NESY Осипов;
- Максим kyousuke Лукин;
- Никола NiKo Ковач;
- Рене TeSeS Мадсен;
- Финн karrigan Андерсен;
- Дэнни zonic Соренсен (тренер).
Комментарии