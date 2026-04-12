«Американцы никогда не были на Луне». Стример Папич назвал высадку на Луну фейком

Стример Виталий Arthas Цаль, более известный как Папич, подверг сомнению факт высадки американских астронавтов на Луну. Свою позицию стример аргументировал технологической неготовностью человечества к подобным миссиям.

По мнению Цаля, организация пилотируемых полётов несёт неоправданные финансовые и репутационные риски. Стример считает, что автоматические аппараты гораздо эффективнее и безопаснее для демонстрации успехов в космосе, а системы жизнеобеспечения для людей до сих пор остаются ненадёжными. Также он указал на отсутствие реального прогресса в колонизации других планет, несмотря на прогнозы прошлых 10-летий.

На 100% уверен, что американцы никогда не были на Луне. Что проще: отправить космический аппарат, чтобы он полетел на автомате, или соорудить конструкцию, чтобы люди могли полноценно выживать? Зачем рисковать миллионами долларов? Зачем сажать туда людей, если они могут умереть? У людишек технологии в полном говне. Ничего не сбылось. Якобы людишки были на Луне когда-то, а по факту — ничего не добились. Абсолютно ничего. Ноль прогресса. Намного проще отправить корабль без людей. Показать: «Вот, мы крутые, отправили людей в космос».