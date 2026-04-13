Расписание первого дня групповой стадии IEM Rio 2026 в Counter-Strike 2

Сегодня, 13 апреля, стартует турнир Intel Extreme Masters Rio 2026 в Counter-Strike 2.

В этот день зрителей ждёт восемь матчей. Стадия разделена на две группы в формате double-elimination с верхней и нижней сетками. Матчи будут проведены в формате best-of-3 (до двух побед).

Расписание IEM Rio 2026 на понедельник, 13 апреля

Группа А:

16:00. Team Vitality (Европа) — RED Canids (Бразилия)

16:00. Gentle Mates (Испания) — G2 Esports (Европа)

18:30. Team Spirit (Россия) — Team Liquid (Европа)

18:30. 3DMAX (Франция) — Team Falcons (Европа).

Группа B:

21:00. B8 (Европа) — Natus Vincere (Европа)

21:00. Legacy (Бразилия) — MOUZ (Европа)

23:30. FURIA (Бразилия) — Passion UA (Европа)

23:30. Aurora Gaming (Европа) — HOTU (Россия).

IEM Rio 2026 проходит с 13 по 19 апреля. 16 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 300 тысяч.