Расписание первого дня групповой стадии IEM Rio 2026 в Counter-Strike 2
Сегодня, 13 апреля, стартует турнир Intel Extreme Masters Rio 2026 в Counter-Strike 2.
Права на трансляцию матчей IEM Rio 2026 в России принадлежат Okko.
В этот день зрителей ждёт восемь матчей. Стадия разделена на две группы в формате double-elimination с верхней и нижней сетками. Матчи будут проведены в формате best-of-3 (до двух побед).
Расписание IEM Rio 2026 на понедельник, 13 апреля
Группа А:
- 16:00. Team Vitality (Европа) — RED Canids (Бразилия)
- 16:00. Gentle Mates (Испания) — G2 Esports (Европа)
- 18:30. Team Spirit (Россия) — Team Liquid (Европа)
- 18:30. 3DMAX (Франция) — Team Falcons (Европа).
Группа B:
- 21:00. B8 (Европа) — Natus Vincere (Европа)
- 21:00. Legacy (Бразилия) — MOUZ (Европа)
- 23:30. FURIA (Бразилия) — Passion UA (Европа)
- 23:30. Aurora Gaming (Европа) — HOTU (Россия).
IEM Rio 2026 проходит с 13 по 19 апреля. 16 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 300 тысяч.
