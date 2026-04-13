Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Вот это драма!» возглавила кинопрокат России за уикенд

«Вот это драма!» возглавила кинопрокат России за уикенд
Комментарии

По данным Kinobusiness, фильм «Вот это драма!» с Зендеей и Робертом Паттинсоном в главных ролях стал лидером проката за уикенд. Картина собрала за выходные 171,8 млн рублей.

На втором месте расположилась драма «Твоё сердце будет разбито», которая собрала 108 млн рублей. За ней идут «Моя собака — космонавт» со сборами в 74,2 млн рублей и «Домовёнок Кузя 2», которому удалось собрать 44,3 млн рублей.

Сюжет картины повествует о паре, которая переживает кризис незадолго до свадьбы, когда неожиданные откровения разрушают представления одного из них о другом. Режиссёром и сценаристом «Вот это драма!» выступил Кристоффер Боргли — автор фильма «Герой наших снов» с Николасом Кейджем.

Комментарии
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android