Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Съёмки фильма «Вонка 2» начнутся в августе — инсайдер

Комментарии

По данным инсайдера Дэниела Рихтмана, съёмки фильма «Вонка 2» начнутся в августе этого года. Когда именно, инсайдер не уточнил. Да и откуда он получил информацию, тоже не рассказал.

Ранее режиссёр первой части Пол Кинг рассказывал, что продолжение уже находится в работе. На каком оно конкретно этапе, постановщик уточнять не стал.

Напомним, премьера «Вонки» состоялась в декабре 2023 года. Лента рассказывает о судьбе юного Вилли Вонки до того, как он открыл свою фабрику. В мировом прокате картина собрала $ 634 млн и стала одним из главных рождественских и финансово успешных фильмов за последние годы.

Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android