Съёмки фильма «Вонка 2» начнутся в августе — инсайдер

По данным инсайдера Дэниела Рихтмана, съёмки фильма «Вонка 2» начнутся в августе этого года. Когда именно, инсайдер не уточнил. Да и откуда он получил информацию, тоже не рассказал.

Ранее режиссёр первой части Пол Кинг рассказывал, что продолжение уже находится в работе. На каком оно конкретно этапе, постановщик уточнять не стал.

Напомним, премьера «Вонки» состоялась в декабре 2023 года. Лента рассказывает о судьбе юного Вилли Вонки до того, как он открыл свою фабрику. В мировом прокате картина собрала $ 634 млн и стала одним из главных рождественских и финансово успешных фильмов за последние годы.