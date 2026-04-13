Съёмки фильма «Вонка 2» начнутся в августе — инсайдер
По данным инсайдера Дэниела Рихтмана, съёмки фильма «Вонка 2» начнутся в августе этого года. Когда именно, инсайдер не уточнил. Да и откуда он получил информацию, тоже не рассказал.
Ранее режиссёр первой части Пол Кинг рассказывал, что продолжение уже находится в работе. На каком оно конкретно этапе, постановщик уточнять не стал.
Напомним, премьера «Вонки» состоялась в декабре 2023 года. Лента рассказывает о судьбе юного Вилли Вонки до того, как он открыл свою фабрику. В мировом прокате картина собрала $ 634 млн и стала одним из главных рождественских и финансово успешных фильмов за последние годы.
