Кассовые сборы «Проекта «Конец света» с Райаном Гослингом превысили $ 500 млн

После очередного уикенда кассовые сборы фильма «Проект «Конец света» с Райаном Гослингом превысили $ 500 млн. Как раз около недели назад картина собрала суммарно $ 400 млн.

Ранее лента с Гослингом была самой кассовой в 2026 году, но потом этот титул перешёл мультфильму «Супер Марио: Галактическое кино».

Проект «Конец света» повествует об учёном Райланде Грейсе, который приходит в себя на борту космического корабля и вспоминает, что он отправился в путешествие для спасения Земли. На своём пути герой встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род от той же участи. Райланд даёт ему имя Рокки.