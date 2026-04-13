Стартовал третий сезон сериала «Эйфория»
Сегодня на HBO Max стартовал третий сезон сериала «Эйфория». Пока для просмотра доступен лишь первый эпизод, а всего их будет восемь. Последнюю серию выпустят 1 июня.
«Эйфория» — американский подростковый драматический сериал, главные роли в котором исполняют Зендея, Сидни Суини, Джейкоб Элорди и другие популярные актёры. Все они вернутся к своим ролям в продолжении.
Изначально третий сезон должен был выйти ещё в начале 2025 года, однако производство отложили из-за забастовок сценаристов и занятости основного каста. После этого шоу было на грани отмены, однако создатель проекта Сэм Левинсон убедил актёров вернуться на ещё один сезон.
