Звезда «Перси Джексона и Олимпийцев» пропустит выпускной из-за агрессивных фанаток

Уокер Скобелл, известный по сериалу «Перси Джексон и Олимпийцы», рассказал, что ему придётся пропустить свой выпускной в школе. Причиной этого послужили агрессивные фанатки актёра, которые ревнуют его к его же одноклассницам.

Скобелл призвал перестать угрожать девушкам, которые находятся хоть в каком-то контакте с ним, поскольку это неправильно.

Просто чтобы все знали, я не буду посещать выпускной. Пожалуйста, перестаньте отправлять угрозы смерти каждой девушке, которая хоть отдалённо может быть связана со мной на основе их близости к месту, где я живу. Это несправедливо по отношению к ним или их семьям. Перестаньте этим заниматься. Это не круто. Странно, что я вообще должен говорить об этом.

Второй сезон сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» стартует 10 декабря.

