Брайан Крэнстон заступился за Скайлер Уайт, жену Уолтера Уайта из «Во все тяжкие»

Брайан Крэнстон заступился за Скайлер Уайт, жену Уолтера Уайта из «Во все тяжкие»
Комментарии

Во время недавнего интервью Брайан Крэнстон, известный по роли Уолтера Уайта в сериале «Во все тяжкие», заступился за Скайлер Уайт, жену героя. В фанатском сообществе её принято хейтить из-за отношения к своему мужу.

По словам Брайана, Скайлет чуть ли не единственный адекватный человек в сериале, который и близко не совершил всего, что успели натворить другие герои.

Позвольте мне разобраться… её муж уходит без всяких объяснений, она беременна, тут в истории также замешаны запрещённые вещества, и люди умирают. Но в итоге самой плохой остаётся она? Что-то тут не так.

Крэнстон призвал людей пересмотреть их отношение к Уайт.

