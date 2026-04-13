Брайан Крэнстон заступился за Скайлер Уайт, жену Уолтера Уайта из «Во все тяжкие»

Во время недавнего интервью Брайан Крэнстон, известный по роли Уолтера Уайта в сериале «Во все тяжкие», заступился за Скайлер Уайт, жену героя. В фанатском сообществе её принято хейтить из-за отношения к своему мужу.

По словам Брайана, Скайлет чуть ли не единственный адекватный человек в сериале, который и близко не совершил всего, что успели натворить другие герои.

Позвольте мне разобраться… её муж уходит без всяких объяснений, она беременна, тут в истории также замешаны запрещённые вещества, и люди умирают. Но в итоге самой плохой остаётся она? Что-то тут не так.

Крэнстон призвал людей пересмотреть их отношение к Уайт.