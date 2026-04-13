Мультфильм «Прыгуны» собрал больше $ 350 млн

После очередного уикенда мультфильм «Прыгуны» собрал более $ 350 млн. Бюджет же составил $ 150 млн, то есть мультфильм уже окупился и приносит прибыль.

Картина рассказывает об учёной, которая обожает животных. Она создала технологию, которая перемещает её сознание в робота-бобра. Став зверьком, она отправляется в дикую природу, чтобы изучить место обитания животных и наладить общий язык с ними.

Главных героев в мультфильме озвучили Джон Хэмм («Безумцы»), Дэйв Франко («Иллюзия обмана 3»), Мэрил Стрип («Дьявол носит Prada») и Бобби Мойнахан («Университет монстров»). Режиссёром «Прыгунов» выступила Дэниэл Чонг — автор картины «Вся правда о медведях: Фильм».