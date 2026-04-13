Большой трейлер Fragmentary Order — фантастического шутера от автора Escape from Tarkov

Глава российской студии Battlestate Games представил большой трейлер Fragmentary Order — своей новой игры. Проектом занимается компания Rant, у него пока нет даты выхода.

События будущей игры развернутся в 2251 году. По сюжету человечество смогло предотвратить тотальное уничтожение всех людей на планете. Организация под названием Core собрала остатки выживших и повернула вспять волну разрушений, объединив правительства мира.

Судя по всему, Fragmentary Order — ещё один эвакуационный шутер, как и Escape from Tarkov. Сами разработчики называют будущую игру «сетевым симулятором тактических сражений в далёком будущем».