Вышел трейлер документального фильма про Пашу Техника

Онлайн-кинотеатр Okko опубликовал трейлер документального фильма про Пашу Техника. Картина получила название «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?». Она выйдет в сервисе 17 апреля.

Фильм охватит период с начала 2000-х по 2025 год и покажет в трёх актах, как из яркого представителя отечественного рэп-андеграунда Техник превратился в человека-мема, который так и не смог справиться со своими слабостями. В основу документального повествования легли уникальные и нигде не публиковавшиеся ранее кадры из личных архивов.

Генеральными продюсерами проекта и авторами идеи выступили Гавриил Гордеев и Владимир Тодоров. Режиссёр проекта и креативный продюсер ― Владислав Кузнецов.