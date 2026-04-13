Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Roblox разделит игроков на три группы — весь контент будет доступен лицам старше 16 лет

Roblox разделит игроков на три группы — весь контент будет доступен лицам старше 16 лет
Комментарии

Создатели игровой платформы Roblox объявили о важных изменениях верификации пользователей. Начиная с июня всех игроков разделят сразу на три группы, в зависимости от которых пользователям будут доступны определённые игры, чат и другой функционал.

Так, летом на платформе появится обязательная верификация возраста. Если человеку нет 16 лет, то информацию об игроке заполняют родители, после чего он попадает в одну из трёх возрастных групп:

  • Roblox Kids (младше 9 лет) — в этой группе доступны только игры для детей и отключён чат для общения.
  • Roblox Select (игроки от 9 до 15 лет) — игрокам доступны игры для детей и подростков, в некоторых играх работает чат.
  • Roblox (игроки старше 16 лет) — полноценный доступ ко всем играм на платформе с функционирующим чатом и другими возможностями.

Фото: Roblox

Roblox — многопользовательская онлайн-платформа, позволяющая пользователям играть в созданные другими людьми игры и создавать свои собственные. Платформа содержит проекты множества жанров: от гонок до головоломок. Сервис заблокировали в России в декабре 2025 года, с тех пор разработчики выразили готовность сотрудничать с Роскомнадзором, однако проект всё ещё остаётся недоступным в стране.

Материалы по теме
В Roblox появилась ИИ-фильтрация чата — она передаёт смысл сообщений без мата
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android