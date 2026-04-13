Roblox разделит игроков на три группы — весь контент будет доступен лицам старше 16 лет

Создатели игровой платформы Roblox объявили о важных изменениях верификации пользователей. Начиная с июня всех игроков разделят сразу на три группы, в зависимости от которых пользователям будут доступны определённые игры, чат и другой функционал.

Так, летом на платформе появится обязательная верификация возраста. Если человеку нет 16 лет, то информацию об игроке заполняют родители, после чего он попадает в одну из трёх возрастных групп:

Roblox Kids (младше 9 лет) — в этой группе доступны только игры для детей и отключён чат для общения.

— в этой группе доступны только игры для детей и отключён чат для общения. Roblox Select (игроки от 9 до 15 лет) — игрокам доступны игры для детей и подростков, в некоторых играх работает чат.

— игрокам доступны игры для детей и подростков, в некоторых играх работает чат. Roblox (игроки старше 16 лет) — полноценный доступ ко всем играм на платформе с функционирующим чатом и другими возможностями.

Roblox — многопользовательская онлайн-платформа, позволяющая пользователям играть в созданные другими людьми игры и создавать свои собственные. Платформа содержит проекты множества жанров: от гонок до головоломок. Сервис заблокировали в России в декабре 2025 года, с тех пор разработчики выразили готовность сотрудничать с Роскомнадзором, однако проект всё ещё остаётся недоступным в стране.