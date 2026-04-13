Metro 2039 по серии «Метро» анонсируют уже 16 апреля

Студия 4A Games представила первый тизер Metro 2039 — новой части культовой серии «Метро». Полноценный анонс игры состоится 16 апреля в 20:00 мск.

Как ранее сообщали инсайдеры, события будущей игры развернутся в 2039 году, спустя три года после событий «Метро: Исход». Это будет первая полноценная игра в серии за семь лет — предыдущая выходила ещё до релиза консолей PlayStation 5 и Xbox Series.

Ранее по вселенной также вышла Metro: Awakening — экшен в виртуальной реальности. Проект рассказывает о враче, который бросает вызов тьме, разрушительной радиации и смертельным угрозам метро в поисках своей жены и лекарств, в которых она так отчаянно нуждается.

