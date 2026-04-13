Более 1000 звёзд Голливуда выступили против слияния студий Warner Bros. и Paramount

В декабре 2025 года онлайн-кинотеатр Netflix объявил о покупке компании Warner Bros. Discovery за $ 82,7 млрд. Эта сделка должна была стать одной из крупнейших в истории кино и сильно повлиять на всю индустрию, однако в феврале соглашение перебили в студии Paramount Pictures. Теперь именно ей достанутся активы WB, если в дело не вмешаются антимонопольные службы.

Спустя полтора месяца звёзды Голливуда подписали большое коллективное письмо против соглашения. Среди них — больше 1000 актёров, режиссёров, продюсеров и других кинодеятелей. В своём обращении звёзды выразили обеспокоенность будущей сделкой, которая, по их мнению, отрицательно повлияет на всю индустрию из-за снижения конкуренции.

Нас глубоко беспокоят признаки поддержки этого слияния, которые ставят интересы небольшой группы влиятельных заинтересованных лиц выше общественного блага. Целостность, независимость и разнообразие нашей отрасли будут серьёзно подорваны. Конкуренция необходима для здоровой экономики и здоровой демократии. Столь же важно, как и продуманное регулирование и соблюдение правил.

Среди подписавшихся в письме оказались Бен Стиллер («Разделение»), Кристен Стюарт («Сумерки»), Брайан Крэнстон («Во все тяжкие») и Хоакин Феникс («Джокер»), а также режиссёры Дэвид Финчер («Бойцовский клуб») и Дени Вильнёв («Дюна»). В компаниях Warner Bros. и Paramount Pictures пока не комментировали ситуацию.

