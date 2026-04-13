Стартовал второй сезон сериала «Молодёжка. Новая смена» — вышли два эпизода

13 апреля состоялась премьера второго сезона сериала «Молодёжка. Новая смена». Для просмотра уже доступны дебютные два эпизода — они выходят на телеканале СТС и в российских онлайн-кинотеатрах Okko, Wink и «Иви». Всего во второй сезон войдёт 16 эпизодов.

В продолжении ставки для «Акул Политеха» повышаются: им предстоит бороться за участие в международном турнире среди университетских команд. Чтобы усилить состав, Казанцев принимает нестандартные решения и даже привлекает в команду девушку-вратаря.

К своим ролям в сериале вернулись Анатолий Кот, Алёна Бабенко, Игорь Верник, Диана Милютина, Егор Кирячок, Даня Киселёв и Ангелина Поплавская.