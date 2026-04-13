Первые кадры военной драмы «Отец» про события 1942 года — премьера 7 мая

Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представила первые кадры фильма «Отец». Военную драму впервые покажут на 48-м Московском международном кинофестивале, а премьера ленты в кинотеатрах России состоится 7 мая.

Фото: «НМГ Кинопрокат»

События ленты развернутся во времена Великой Отечественной войны в 1942 году. Сибирский охотник Гавриил Собинов узнаёт, что его сын Семён числится пропавшим без вести. Гавриил уходит добровольцем на фронт в надежде найти сына живым. Оказавшись на передовой, он возглавляет группу снайперов, и теперь ему предстоит научить молодых бойцов сражаться.

Главные роли в ленте сыграли Илья Шакунов («Любовь Советского Союза»), Владислав Тирон («Триггер»), Роман Васильев («Пророк. История Александра Пушкина») и другие актёры. Режиссёром выступил Павел Иванов («Тихая гавань»).