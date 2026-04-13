Стартовал сериал «Универ. 15 лет спустя» — продолжение «Универа»

13 апреля стартовали показы сериала «Универ. 15 лет спустя». Для просмотра уже доступен первый эпизод — его можно посмотреть на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Premier. В первый сезон шоу войдёт 12 эпизодов.

«Универ. 15 лет спустя» — продолжение «Универа. 13 лет спустя». Шоу рассказывает о новых приключениях героев из «Универа», которые вновь стараются выпутаться из своих жизненных трудностей. Одним из главных сюрпризов сериала стало возвращение Марии Кожевниковой к роли Аллы Гришко.

К своим ролям также вернутся Андрей Гайдулян (Саша), Валентина Рубцова (Таня), Виталий Гогунский (Кузя), Арарат Кещян (Майкл) и Настасья Самбурская (Кристина). Новые эпизоды будут выходить с понедельника по четверг.