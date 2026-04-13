Team Spirit начала IEM Rio 2026 с победы над Team Liquid
Team Spirit одержала победу над Team Liquid в первом раунде IEM Rio 2026 в Counter-Strike 2. Матч закончился со счётом 2:0: 13:2 на Ancient и 13:11 – на Dust2.
CS 2. Intel Extreme Masters Rio 2026 . Группа A. 1/4 финала (верхняя сетка)
13 апреля 2026, понедельник. 18:30 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 0
Team Liquid
Лучшим игроком серии стал Данил donk Крышковец с общим KD 40-22 при рейтинге 1,58. В целом почти вся российская команда завершила серию с положительным KD, за исключением капитана Бориса magixx Воробьёва.
Благодаря победе Team Spirit проходит в полуфинал верхней сетки, где сразится с победителем пары 3DMAX — Team Falcons. Team Liquid, в свою очередь, падает в нижнюю сетку.
IEM Rio 2026 проходит с 13 по 19 апреля. 16 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 300 тыс.
