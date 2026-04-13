Фильм Кремлёвский волшебник (2026) — смотреть трейлер онлайн, сюжет, актёры, Джуд Лоу

Большой трейлер фильма «Кремлёвский волшебник» про Владимира Путина — релиз 15 мая
Кинокомпания Vertical представила дебютный трейлер фильма «Кремлёвский волшебник». Лента про Владимира Путина выйдет в мировой прокат 15 мая.

«Кремлёвский волшебник» — экранизация одноимённой книги Джулиано да Эмполи. Картина расскажет историю вымышленного политтехнолога Вадима Баранова, который в 1990-х становится советником будущего президента России.

Главные роли в проекте исполнили Джуд Лоу («Шерлок Холмс»), Пол Дано («Бэтмен»), Алисия Викандер («Агенты А.Н.К.Л.») и Джеффри Райт («Бэтмен»). Режиссёром выступил Оливье Ассайас («Карлос»).

