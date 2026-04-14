Опубликованы стильные постеры «Человека-паука: Новый день»

Sony Pictures опубликовала парочку стильных постеров фильма «Человек-паук: Новый день». На них можно увидеть героя, сражающегося с кланом «Рука». А ещё можно детально рассмотреть маску и Эм-Джей в отражении линз.

Новые постеры картины

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Режиссёром картины стал Дестин Дэниел Креттон — автор другого супергеройского фильма киновселенной Marvel, «Шан-Чи и легенда 10 колец».

К главным ролям вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. В ленте также появятся Халк и Каратель. По сюжету Питер Паркер будет переживать одиночество, поскольку ему всё ещё будет нельзя раскрывать свою личность друзьям, чтобы не подвергать их опасности.

Блокбастер выйдет в мировом прокате 31 июля.