Съёмки фильма по The Legend of Zelda завершены
Поделиться
Sony Pictures объявила о завершении производства фильма по The Legend of Zelda. Съёмки начались в ноябре 2025 года и продлились до недавних дней, то есть они шли почти полгода.
События фильма развернутся в королевстве Хайрул, где молодой воин по имени Линк отправляется в опасное путешествие, сражаясь с чудовищными существами, исследуя коварные подземелья и решая запутанные головоломки, чтобы спасти принцессу Зельду.
Премьера фильма The Legend of Zelda состоится 7 мая 2027 года. Режиссёром выступает Уэс Болл, автор «Бегущего в лабиринте». Зельду сыграла Бо Брагасон, а роль Линка исполнил Бенджамин Эйнсуорт.
Комментарии
- 14 апреля 2026
-
07:32
-
07:23
-
07:15
- 13 апреля 2026
-
20:40
-
20:38
-
20:25
-
20:00
-
19:22
-
19:00
-
18:23
-
18:00
-
17:31
-
17:08
-
16:38
-
16:13
-
16:06
-
15:54
-
15:30
-
14:53
-
14:24
-
14:21
-
13:36
-
12:31
-
12:00
-
11:30
-
11:06
-
10:16
-
09:34
-
09:04
-
08:46
-
08:12
-
08:04
- 12 апреля 2026
-
21:14
-
19:47
-
18:57