Съёмки фильма по The Legend of Zelda завершены

Sony Pictures объявила о завершении производства фильма по The Legend of Zelda. Съёмки начались в ноябре 2025 года и продлились до недавних дней, то есть они шли почти полгода.

События фильма развернутся в королевстве Хайрул, где молодой воин по имени Линк отправляется в опасное путешествие, сражаясь с чудовищными существами, исследуя коварные подземелья и решая запутанные головоломки, чтобы спасти принцессу Зельду.

Премьера фильма The Legend of Zelda состоится 7 мая 2027 года. Режиссёром выступает Уэс Болл, автор «Бегущего в лабиринте». Зельду сыграла Бо Брагасон, а роль Линка исполнил Бенджамин Эйнсуорт.