Фильм «Приключения Паддингтона 4» в работе
Sony Pictures во время CinemaCon 2026 объявила, что фильм «Приключения Паддингтона 4» запустили в работу. Вероятно, он выступит продолжением третьей части.
Вместе с этим в Sony подтвердили факт начала работы над анимационным фильмом по франшизе. О чём конкретно он будет, в компании не рассказали.
События третьей части приключений британского медвежонка разворачиваются в Перу, куда попадает герой, чтобы навестить свою любимую тётю Люси. Паддингтон и семья Браунов успеют как побывать в тропических лесах Амазонки, так и добраться до горных вершин Перу.
«Приключения Паддингтона 3» стали самым кассовым фильмом серии в России.
