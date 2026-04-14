Результаты первого дня групповой стадии IEM Rio 2026 в Counter-Strike 2

13 апреля прошёл первый день группового этапа Intel Extreme Masters Rio 2026 в Counter-Strike 2.

В ходе первого дня победы одержали Team Vitality, Team Spirit, Team Falcons, FURIA и другие топ-команды. 14 апреля пройдут матчи за выход в плей-офф.

Результаты IEM Rio 2026 после первого игрового дня

Группа А

16:00. Team Vitality (Европа) 2:0 RED Canids (Бразилия)

16:00. Gentle Mates (Испания) 1:2 G2 Esports (Европа)

18:30. Team Spirit (Россия) 2:0 Team Liquid (Европа)

18:30. 3DMAX (Франция) 0:2 Team Falcons (Европа)

Группа B

21:00. B8 (Европа) 1:2 Natus Vincere (Европа)

21:00. Legacy (Бразилия) 1:2 MOUZ (Европа)

23:30. FURIA (Бразилия) 2:0 Passion UA (Европа)

23:30. Aurora Gaming (Европа) 2:0 HOTU (Россия)

IEM Rio 2026 проходит с 13 по 19 апреля. 16 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 300 тыс.