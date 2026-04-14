Расписание второго дня групповой стадии IEM Rio 2026 в Counter-Strike 2

Сегодня, 14 апреля, продолжается турнир Intel Extreme Masters Rio 2026 в Counter-Strike 2.

В этот день зрителей ждёт восемь матчей. Стадия разделена на две группы в формате double-elimination с верхней и нижней сетками. Матчи будут проведены в формате best-of-3 (до двух побед).

Расписание IEM Rio 2026 на вторник, 14 апреля

Группа А

16:00, верхняя сетка. Team Vitality (Европа) — G2 Esports (Европа)

16:00, нижняя сетка. Gentle Mates (Испания) — RED Canids (Бразилия)

18:30, верхняя сетка. Team Spirit (Россия) — Team Falcons (Европа)

18:30, нижняя сетка. 3DMAX (Франция) — Team Liquid (Европа)

Группа B

21:00, верхняя сетка. FURIA (Бразилия) — Natus Vincere (Европа)

21:00, нижняя сетка. B8 (Европа) — Passion UA (Европа)

23:30, верхняя сетка. Aurora Gaming (Европа) — MOUZ (Европа)

23:30, нижняя сетка. Legacy (Бразилия) — HOTU (Россия)

IEM Rio 2026 проходит с 13 по 19 апреля. 16 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 300 тыс.