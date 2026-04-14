Noticed заменит SSS в PARIVISION в Dota 2 — СМИ
Российский киберспортсмен Евгений Noticed Игнатенко из Team Yandex заменит Валерия SSS Лазарева в составе PARIVISION в Dota 2, сообщило издание Metaratings.
Ожидается, что в Team Yandex придёт Дмитрий DM Дорохин. Ранее он играл под тегом «Яндекса» во время PGL Wallachia Season 7, где команда заняла первое место.
Из-за замен Team Yandex также откажется от инвайта на DreamLeague Season 29. Её место на турнире займёт Team Falcons.
Возможный состав Team Yandex в Dota 2
- Алимжан Watson Исламбеков
- Илья Chira JUNIOR Хиртсов
- Дмитрий DM Дорохин
- Мартин Saksa Саздов
- Арман Malady Оразбаев
Возможный состав PARIVISION в Dota 2
- Алан Satanic Галлямов
- Владимир No[o]ne Миненко
- Евгений Noticed Игнатенко
- Эдгар 9Class Налтакян
- Андрей Dukalis Куропаткин
