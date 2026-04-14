Noticed заменит SSS в PARIVISION в Dota 2 — СМИ

Российский киберспортсмен Евгений Noticed Игнатенко из Team Yandex заменит Валерия SSS Лазарева в составе PARIVISION в Dota 2, сообщило издание Metaratings.

Ожидается, что в Team Yandex придёт Дмитрий DM Дорохин. Ранее он играл под тегом «Яндекса» во время PGL Wallachia Season 7, где команда заняла первое место.

Из-за замен Team Yandex также откажется от инвайта на DreamLeague Season 29. Её место на турнире займёт Team Falcons.

Возможный состав Team Yandex в Dota 2

  • Алимжан Watson Исламбеков
  • Илья Chira JUNIOR Хиртсов
  • Дмитрий DM Дорохин
  • Мартин Saksa Саздов
  • Арман Malady Оразбаев

Возможный состав PARIVISION в Dota 2

  • Алан Satanic Галлямов
  • Владимир No[o]ne Миненко
  • Евгений Noticed Игнатенко
  • Эдгар 9Class Налтакян
  • Андрей Dukalis Куропаткин
