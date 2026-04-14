Зак Креггер хочет, чтобы его фильм по Resident Evil был верен духу игр серии

Во время CinemaCon Зак Креггер, режиссёр «Варвара», «Орудий» и грядущей экранизации Resident Evil, рассказал чуть подробнее о своём фильме. По словам постановщика, он хочет, чтобы картина была верна духу игр серии.

Посетителям CinemaCon показали дебютный трейлер картины. Посмотревшие отмечают, что остались от увиденного в полном восторге. Когда ролик выложат в Сеть, пока можно только гадать.

Лента по Resident Evil выйдет 18 сентября. Сюжет сконцентрируется на одном главном герое, который отправится в путешествие, «постепенно погружаясь в настоящий ад». Главные роли в фильме сыграли Зак Черри, Кали Реис, Пол Уолтер Хаузер и Джонно Уилсон.