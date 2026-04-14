Один из создателей анимационной экранизации Bloodborne пообещал порадовать ей фанатов

Один из создателей анимационной экранизации Bloodborne пообещал порадовать ей фанатов
Прошедшей ночью стало известно, что в работе находится анимационная экранизация Bloodborne. Над ней работает в том числе блогер и фанат соулслайка под ником JackSepticEye.

Он пообещал удовлетворить желания фанатов, которые ждут по Bloodborne хоть чего-нибудь. По словам блогера, экшен FromSoftware — его любимая игра всех времён.

Я сделаю все возможное, чтобы это была лучшая экранизация Bloodborne из возможных. Это не только моя самая любимая игра всех времён, но я знаю, насколько фанаты искренне любят её.

Проект, над которым работают, будет жестоким и кровавым. Его выпустят с рейтингом для взрослой аудитории.

