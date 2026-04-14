Дмитрий Песков заявил о грядущем восстановлении интернета в России

За последние годы в России заблокировали многие иностранные мессенджеры, сайты и целые платформы. Блокировке подверглись в том числе сверхпопулярные «Телеграм» и WhatsApp, видеохостинг YouTube и даже сервис для общения Discord. В начале 2026 года также участились случаи отключения мобильного интернета, которые происходят даже в Москве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию. Чиновник заявил, что интернет-ограничения связаны с соображениями безопасности, а «большинство граждан понимают их необходимость».

Нет, это не путь в прошлое. Сейчас ситуация, когда соображения безопасности диктуют необходимость принятия необходимых мер. Эти меры принимаются, и большинство сограждан понимают их целесообразность и необходимость.

Песков также отметил, что интернет в России будет нормализован уже после того, как «необходимость принятия мер безопасности исчезнет». Когда это произойдёт, чиновник не уточнил.