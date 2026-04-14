Пиратский выживач Windrose вышел в раннем доступе

Сегодня узбекистанская студия Windrose Crew выпустила в раннем доступе пиратский выживач Windrose. Игра доступна только на ПК через Steam.

Проект представляет собой PvE выживач в открытом мире, действие которого происходит в эпоху пиратства. Пользователям предстоит крафтить различные предметы, путешествовать по островам и искать различные сокровища. Авторы обещают глубокую боевую систему, полноценную сюжетную кампанию и множество секретов.

Ранее в Steam вышла шестичасовая демоверсия Windrose, которую тепло приняли геймеры: более восьми тысяч обзоров, из которых 92% положительные. Авторы игры также рассказывали, что пиратский выживач добавили в список желаемого Steam более 1 млн пользователей.