Трейлер мистического сериала «Очарованные» — премьера в 2026 году

«Кинопоиск» представил трейлер сериала «Очарованные» — своего нового оригинального проекта. Шоу выйдет в 2026 году, точную дату выхода назовут позже.

Видео доступно во VK-канале Кинопоиск. Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

Действие сериала развернётся в городке Искры, где люди не подозревают о соседстве с потусторонними силами. В центре сюжета две сестры-колдуньи, Злата и Марья, которые сильно отличаются друг от друга характером. Однажды Марья случайно открывает портал в Мир теней, и Злата погибает. У героини останется всего девять дней, чтобы спасти сестру.

Главные роли в проекте сыграли Елена Подкаминская («Красный шёлк»), Юрий Чурсин («Хоккейные папы»), Даниил Воробьёв («Повелитель ветра»), Таисья Калинина («Пальма 2») и другие актёры. Режиссёром выступил Илья Шеховцов («Минута тишины»).