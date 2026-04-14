Большой трейлер фильма ужасов «Астрал 6» — премьера в августе

Кинокомпания Sony Pictures представила дебютный трейлер фильма ужасов «Астрал 6». Премьера хоррора в мировых кинотеатрах состоится 21 августа.

Будущая лента расскажет историю молодой матери Джеммы, которая однажды оказывается в астральном измерении. Она умеет возвращать существ в реальный мир, из-за чего опасные демоны вырываются наружу и грозятся уничтожить всё живое.

Главные роли в проекте сыграли Брэндон Переа («Нет»), Амели Ив («Сверхъестественное») и Лин Шей («Мой ангел-хранитель»). Съёмки проекта завершились в ноябре 2025 года. Режиссёром выступил Джейкоб Чейз — автор фильмов «Ларри» и «Приходи поиграть».