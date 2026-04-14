«Давно хотел посмотреть»: Хидео Кодзима приобрёл диск с российским фильмом «Кракен»

Японский геймдизайнер Хидео Кодзима рассказал о своей последней покупке. Создатель Metal Gear и Death Stranding приобрёл копию российского фильма «Кракен» с Александром Петровым на Blu-ray и планирует посмотреть ленту после рабочей смены.

Кодзима отметил, что ему понравился прошлый фильм авторов, военная драма «Т-34», поэтому он очень ждал релиза «Кракена» в Японии. В итоге разработчик приобрёл диск с лентой, хотя изначально планировал посмотреть её на большом экране.

Я давно хотел посмотреть фильм «Кракен» (2025) от команды, снявшей «T-34». В начале этого года фильм вышел в ограниченный прокат на фестивале Unexplored Zone of Films 2026, но я не смог туда попасть. Теперь же лента вышла на Blu-ray, я её купил и посмотрю сегодня вечером.

«Кракен» — российский блокбастер, вышедший в 2025 году. Сюжет ленты рассказывает о таинственном исчезновении подводной лодки с секретным оружием. На поиски в Гренландское море выдвигается новый экипаж, но сталкивается с Кракеном — огромным монстром, который умеет прятаться в морской пучине и обладает интеллектом неизвестной природы. Общие сборы ленты превысили 1 млрд рублей.