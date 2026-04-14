Фильм Курьер (2026) — смотреть трейлер онлайн, сюжет, актёры

Тизер боевика «Курьер» с Оуэном Уилсоном и Аланом Ричсоном — премьера в сентябре
Комментарии

Кинокомпания Angel представила дебютный тизер фильма «Курьер». Боевик с Аланом Ричсоном («Ричер») и Оуэном Уилсоном («Локи») выйдет в мировой прокат 11 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Angel. Права на видео принадлежат Angel.

Будущая лента расскажет историю бывшего солдата, который должен доставить печень умирающей семилетней девочке. Его главной проблемой становится то, что за ним гонятся преступники, которые хотят продать орган на чёрном рынке.

Режиссёром фильма выступит Скотт Во («Круче некуда»). Вместе с Ричсоном и Уилсоном в ленте также снялись Лейла Джордж («История любви»), Родриго Санторо («Последнее солнце») и другие актёры.

Жёсткая тюремная драма с Петровым. Почему стоит смотреть «Коммерсанта»?
