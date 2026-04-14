В России ослабят блокировку «Телеграма» и других интернет-ресурсов — СМИ

Власти России могут отложить дальнейшие блокировки интернет-сервисов в России из-за возможного падения рейтингов Владимира Путина. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на свои источники в правительстве.

Так, недавно введённые блокировки и различные ограничения столкнулись с критикой со стороны некоторых высокопоставленных чиновников, которые предупредили президента о политических и экономических рисках таких мер. В администрации считают, что дальнейшие блокировки резко негативно скажутся на рейтингах президента.

Источники издания Forbes отмечают, что давление на интернет-ресурсы решили снизить с точки зрения ослабления блокировок «Телеграма». Мессенджер Павла Дурова якобы будут не так активно блокировать в стране, что может помочь снять напряжение, которое нарастает с начала года на фоне налоговых изменений, роста цен на товары и проблем со связью по всей стране.