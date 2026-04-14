Сборы фильма «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном и Зендеей превысили 200 млн рублей

14 апреля сборы фильма «Вот это драма!» в России превысили 200 млн рублей. Такого результата картина добилась на пятый день после релиза — премьера ленты состоялась 9 апреля. Фильм официально показывают в России в двух форматах: в дубляже и в оригинале с русскими субтитрами.

Тем временем общие сборы картины превысили $ 45 млн. Лента продолжает собирать кассу по всему миру и получает высокие отзывы от пользователей на различных кинопорталах.

«Вот это драма!» рассказывает о влюблённой паре. За пару дней до свадьбы Чарли узнаёт об Эмме то, что предпочёл бы не знать, теперь их отношения находятся под угрозой. Главные роли исполнили Роберт Паттинсон («Бэтмен») и Зендея («Эйфория»).