Фильм ужасов «Полутон» со звездой «Рассказа служанки» вышел в онлайне

14 апреля состоялся цифровой релиз фильма ужасов «Полутон». Хоррор про ведущую подкаста уже можно посмотреть на Amazon Prime Video, в iTunes и других онлайн-кинотеатрах.

Таким образом, лента вышла в цифровых сервисах для домашнего просмотра спустя месяц после выхода в мировом прокате — премьера состоялась 13 марта. За это время «Полутон» собрал по всему миру около $ 20 млн при скромном бюджете в $ 500 тыс. Хоррор также официально выйдет в российский прокат уже 30 апреля.

«Полутон» рассказывает о ведущей подкаста, которая ухаживает за своей умирающей матерью. В один момент слушатели присылают ей записи с участием супружеской пары, которая сталкивается с паранормальными звуками. Каждое сообщение всё больше подталкивает героиню к настоящему безумию. Главную роль исполнила Нина Кири («Рассказ служанки»).