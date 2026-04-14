Глава Xbox считает подписку Game Pass «слишком дорогой» — компания будет искать выход

Новый руководитель игрового отдела Microsoft Аша Шарма не согласна с текущей ценовой политикой Xbox. В служебной записке сотрудникам она назвала стоимость подписки Game Pass завышенной.

В краткосрочной перспективе Game Pass стал слишком дорогим для игроков, поэтому нам нужно найти оптимальное соотношение цены и качества. В долгосрочной перспективе мы превратим Game Pass в более гибкую систему, но для этого потребуется время на тестирование и доработку.

В октябре 2025 года Xbox увеличила цены на подписку Game Pass — стоимость пакета Ultimate выросла сразу с $ 20 до $ 30. Microsoft обуславливала рост цены с добавлением множества игр во всех версиях подписки.