Disney выпустит фильм по популярному хоррор-режиму из Roblox

Компания 20th Century приобрела права на экранизацию популярной игры 99 Nights in the Forest, которая работает на платформе Roblox. Это первый случай, когда подразделение Disney занимается адаптацией подобной видеоигры.

На данном этапе у фильма по 99 Nights in the Forest нет режиссёра, сценариста и актёрского состава. Исполнительными продюсерами выступят разработчики игры Алек Кифт, Мэтью Хафтон и Кэмерон Ингленд.

99 Nights in the Forest — это режим в жанре survival-horror, который предлагает провести 99 ночей в лесу, пытаясь выжить и спасти потерявшихся детей. Менее чем за год проект поднялся на седьмое место в списке самых популярных игр на Roblox за всё время.

