Состоялся релиз Replaced — киберпанк-экшена про альтернативные США 1980-х годов

14 апреля состоялся релиз Replaced — новой игры СНГ-студии Sad Cat Studios. Проект уже доступен на ПК в Steam и на консолях Xbox Series, а также в подписке Game Pass.

События Replaced разворачиваются в альтернативных США 1980-х годов, когда страну перестроили после ядерной катастрофы. Главным героем выступает R.E.A.C.H. — искусственный интеллект, заключённый в человеческом теле. Он должен раскрыть мотивы корпораций и узнать, с какой целью его создали.

Изначально релиз Replaced должен был состояться ещё в 2022 году, однако проект переносили на более поздний срок ради полировки и переработки геймплейных механик. В результате релиз состоялся 14 апреля 2026-го, ещё до релиза проект добавили в список желаемого более 1 млн геймеров.