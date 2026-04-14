Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Аниме-фильм «Всё, что тебе нужно, — это убивать» по «Грани будущего» вышел в онлайне

Аниме-фильм «Всё, что тебе нужно, — это убивать» по «Грани будущего» вышел в онлайне
Состоялся цифровой релиз полнометражного аниме-фильма «Всё, что тебе нужно, — это убивать» (All You Need Is Kill). Лента уже доступна на Prime Video и в других онлайн-кинотеатрах.

Сюжет берёт за основу ранобэ Хироси Сакурадзаки, по которому ранее сняли боевик «Грань будущего» с Томом Крузом. История рассказывает о новобранце армии Земли, который после гибели в сражении с инопланетянами попадает во временную петлю, возвращаясь в момент за 30 часов до смертельной битвы.

Ранобэ было номинировано на японскую премию для фантастов Seiun, а новую экранизацию достаточно хорошо приняли критики — на Rotten Tomatoes она получила 83% «свежести».

