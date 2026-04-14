В Battlefield 6 вышло обновление с операцией Augur
Онлайн-шутер Battlefield 6 получил большое обновление 1.2.3.0 с временным режимом Operation Augur. С 14 апреля игроки смогут опробовать сразу две новые карты и получить награды.
Сражение в рамках операции пройдёт в два этапа — первая фаза битвы между силами НАТО и альянсом Pax Armata пройдёт на карте Contaminated, а затем действие переместится на локацию Hagental Base.
Видео доступно во ВКонтакте. Права на видео принадлежат Motive Studio.
Помимо операции, в игре появился новый бронеавтомобиль The LTV и холодное оружие The Ripper 14. Разработчики также переработали баланс и добавили новый вариант боевого пропуска с наградами за задания.
