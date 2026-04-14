Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стало известно, когда трилогия «Готика» выйдет на PlayStation и Xbox

Стало известно, когда трилогия «Готика» выйдет на PlayStation и Xbox
Комментарии

Оригинальные игры серии «Готика» получили даты релиза на актуальных консолях. Первая часть выйдет в середине лета, а вторая и третья будут доступны осенью.

  • «Готика» — 28 июля 2026 года;
  • «Готика 2» — 29 сентября 2026 года;
  • «Готика 3» — 24 ноября 2026 года.

Игры будут доступны на PlayStation 4 и 5, Xbox One и Xbox Series. Каждую игру оценили в $ 30, но оформившие предзаказ на ремейк смогут играть уже сейчас.

Ранее разработчики «Готики» сообщили об открытии предзаказов на ремейк легендарной RPG. В российском Steam игру можно предзаказать за 2699 рублей, в Казахстане её цена составила 16 700 тенге, в других ближайших регионах — $ 34. Игра выйдет 5 июня.

Материалы по теме
Открылись предзаказы ремейка «Готики» — релиз 5 июня
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android