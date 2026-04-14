Стало известно, когда трилогия «Готика» выйдет на PlayStation и Xbox

Оригинальные игры серии «Готика» получили даты релиза на актуальных консолях. Первая часть выйдет в середине лета, а вторая и третья будут доступны осенью.

«Готика» — 28 июля 2026 года;

«Готика 2» — 29 сентября 2026 года;

«Готика 3» — 24 ноября 2026 года.

Игры будут доступны на PlayStation 4 и 5, Xbox One и Xbox Series. Каждую игру оценили в $ 30, но оформившие предзаказ на ремейк смогут играть уже сейчас.

Ранее разработчики «Готики» сообщили об открытии предзаказов на ремейк легендарной RPG. В российском Steam игру можно предзаказать за 2699 рублей, в Казахстане её цена составила 16 700 тенге, в других ближайших регионах — $ 34. Игра выйдет 5 июня.