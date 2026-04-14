Московский суд признал банкротом российское подразделение Microsoft

Арбитражный суд Москвы признал банкротом «Майкрософт Рус», российскую «дочку»компании Microsoft. Как сообщает РИА Новости, также было открыто конкурсное производство в этом подразделении американского производителя ПО.

Представитель Microsoft в ходе заседания подтвердил, что продажи услуг и товаров были остановлены в России ещё в 2022 году, с тех пор компания только оказывала техническую поддержку клиентам.

