Съёмки «Рыцаря Семи Королевств» в Испании отменили из-за потопа на Канарах

В феврале стартовали съёмки второго сезона «Рыцаря Семи Королевств» — нового шоу по вселенной «Игры престолов». Производство началось в Северной Ирландии и должно было продолжиться в Испании, однако авторам помешало стихийное бедствие.

В конце марта на острове Гран-Канария, где должны были пройти съёмки, прошёл масштабный потоп — крупнейший за последние 15 лет. Многие съёмочные места попросту затопило, в результате команда приняла решение снимать продолжение в другом месте. Возможно, создатели продолжат съёмки в Андалусии, где снимали многие солнечные сцены из «Игры престолов».

События второго сезона «Рыцаря Семи Королевств» развернутся через некоторое время после финала первого. По сюжету рыцарь Дункан поступает на службу к Юстасу Осгрею и оказывается втянут в земельные споры с леди Роанной Веббер. Одной из важнейших тем второго сезона должна стать засуха и полное отсутствие плодородия, из-за чего авторам теперь придётся найти более засушливые локации.

Премьера второго сезона «Рыцаря Семи Королевств» состоится в начале 2027 года.

