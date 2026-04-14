Сериал «Молодой Шерлок» от Гая Ричи получит второй сезон

Компания Amazon объявила о продлении сериала «Молодой Шерлок» на второй сезон. Это произошло спустя месяц после выхода всех эпизодов — премьера состоялась 4 марта.

Таким образом, в Amazon остались довольны показателями сериала про Шерлока Холмса и заказали производство второго сезона. Продюсером вновь выступит британский режиссёр Гай Ричи («Джентльмены»), он же поставит первый эпизод продолжения.

«Молодой Шерлок» — экранизация книг Энди Лэйн, которая рассказывает о молодости легендарного детектива и первых расследованиях неопытного героя в Лондоне. Ещё юный Шерлок поступает в Оксфордский университет и знакомится с Джеймсом Мориарти, своим будущим заклятым врагом. Первый сезон вошёл в топ-10 самых успешных оригинальных шоу Amazon Prime Video.

