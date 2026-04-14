Дэниэл Рэдклифф выбрал лучшую часть «Гарри Поттера»

Исполнитель главной роли в фильмах «Гарри Поттер» Дэниэл Рэдклифф выбрал свою любимую часть магической серии. Во время шоу ему предложили выбирать лучший из двух фильмов по олимпийской системе, пока не останется один.

Выбирая между третьим и четвёртым фильмом, он неожиданно для многих выбрал «Кубок огня».

Знаю, многие хотели бы услышать, что «Узник Азкабана» лучше. Но мне безумно понравилось то, над чем я работал в четвёртом фильме.

Этот фильм вышел в финал, но актёр отметил, если бы пары на выбывание составили иначе, четвёртая часть вряд ли бы попала в топ-2.

Самой худшей частью Рэдклифф назвал шестую, но подчеркнул, что нелюбовь к «Принцу-полукровке» — исключительно его мнение. Первое место в рейтинге актёра занял фильм «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2».