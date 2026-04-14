В Overwatch стартовал новый сезон с реворком Антарктики и кроссовером с Diablo

В Overwatch официально стартовал новый сезон — разработчики подготовили к нему серию обновлений, косметических предметов и временных ивентов.

В игре появился новый герой, боец по имени Сьерра: девушке будет посвящён особый ивент «Операция: Гранд-Меса». Помимо лучшего момента матча, после игры также будет определяться MVP. Также были переработаны некоторые таланты персонажей, а карта Антарктический Полуостров получила реворк.

Среди главных событий предстоящего сезона стоит отметить ивент к 10-летию Overwatch и вероятную коллаборацию Diablo IV и особым обликом для Раматтры. Также будет обновлён боевой пропуск, а Солдат-76 и Гендзи получат мифические предметы.