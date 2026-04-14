Звезда «Даунтона» Ден Стивенс сыграет злодея во втором сезоне ленты «Декстер: Воскрешение»

Звезда «Даунтона» Ден Стивенс сыграет злодея во втором сезоне ленты «Декстер: Воскрешение»
Американский артист Ден Стивенс присоединился к актёрскому составу второго сезона сериала «Декстер: Воскрешение». Звезда «Зова предков» и «Аббатства Даунтон» сыграет роль Оуэна Старка по прозвищу Убийца из пяти боро — одного из двух главных злодеев новой части.

«Декстер: Воскрешение» — прямое продолжение фильма «Декстер: Новая кровь», который вышел в 2021 году и должен был завершить историю героя. Картину высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomtaoes она получила 95% свежести от обозревателей и 90% от зрителей.

Ранее стало известно, что в продолжении шоу также сыграют звезда знаменитого шоу «Наследники» Брайан Кокс и Ума Турман, примерившая на себя образ бывшей сотрудницы спецназа Чарли из первого сезона.

